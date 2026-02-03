Luni, 2 februarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din Șomcuta Mare, care desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pentru control, în localitatea Mogoșești, o autoutilitară.

La volanul acesteia a fost identificat un tânăr de 29 de ani, iar în urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.