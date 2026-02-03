Elevii isteți și curioși ai clasei a IV-a, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare, coordonați de profesoara Adriana Hosu, au trăit o experiență specială la muzeu, participând la activitatea educativă dedicată primilor oameni și lumii preistorice. Copiii au aflat lucruri fascinante despre oamenii din peșteri , despre mamuți și alte animale din preistorie, dar și despre descoperirea focului, un moment esențial în evoluția omenirii.

Prin povești captivante și explicații pe înțelesul lor, oferite de Zamfir Şomcutean, elevii au explorat începuturile vieții umane, fiind curioși și încântați de această incursiune în trecut.



