Marți, 3 februarie, în jurul orei 10.00, polițiști au intervenit pe DN1C, între localitățile Recea și Baia Mare, pentru soluționarea unui accident de circulație.

Din primele verificări a reieșit faptul că în accident au fost implicate trei autoturisme, iar unul dintre conducătorii auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările efectuate până în prezent au relevat faptul că impactul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers.

Traficul a fost restricționat pe o bandă pe parcursul efectuării cercetării la fața locului.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.