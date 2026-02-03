Cercetările desfășurate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Bârsana, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, au condus la reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea faptelor.

În fapt, la data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 20.50, polițiștii au fost solicitați prin apel unic de urgență 112 să intervină în parcarea unui local public din localitatea Bârsana întrucât o persoană a fost agresată fizic.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că aspectele sesizate se confirmă, iar cercetările au fost continuate cu celeritate, sub coordonarea procurorului de caz. Astfel, din probatoriul administrat s-a reținut că în timp ce se afla la volanul unui autoturism și ar fi efectuat, în mod intenționat, mai multe derapaje controlate, tânărul în cauză l-ar fi surprins și accidentat pe un alt tânăr, de 32 de ani, care era în parcarea localului public. Ulterior, acesta ar fi ieșit din autoturism și i-ar fi aplicat mai multe lovituri tânărului aflat în parcarea localului.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de ieri, 2 februarie a.c., tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, 3 februarie, cel în cauză urmează a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Facem precizarea că în cazul prezentat efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.