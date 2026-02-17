În cursul zilei de ieri, 16 februarie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În fapt, la data de 15 februarie a.c., în jurul orei 00.30, polițiștii au oprit pentru control, în localitatea Coltău, un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 38 de ani, iar din verificările efectuate a reieșit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În continuarea cercetărilor, în cazul bărbatului, rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,90 g/l alcool pur în aerul expirat.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.