La data de 30 martie a.c., ca urmare a probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sub supravegherea procurorului de caz, față de un tânăr de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul având număr fals de înmatriculare și conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 25 martie a.c, în jurul orei 23.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care circula dinspre un drum comunal de pe raza localității, spre D.N.18.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tânăr de 23 de ani.

Din verificările efectuate în bazele de date a reieșit că acesta figurează cu dreptul de a conduce anulat.

De asemenea, în urma verificării autoturismului a reieșit că acesta nu este înmatriculat în circulație, iar plăcuțele cu număr de înmatriculare montate nu aparțin acestui autoturism.

Ieri, 30 martie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sub supravegherea procurorului de caz, a fost dispusă față de tânărul de 23 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 31 martie, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Condul de Procedura Penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.