Credincioșii sunt invitați să întâmpine marea sărbătoare a Intrării Domnului în Ierusalim printr-un moment de rugăciune cântată și înălțare sufletească, în cadrul evenimentului „Din suflet de creștin”, ajuns la ediția a XIX-a.

Manifestarea va avea loc duminică, 5 aprilie, de la ora 16:00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Evenimentul propune participanților un popas de tihnă, dedicat valorilor care unesc comunitatea: credința și familia.

Ediția din acest an este dedicată Anului Omagial al pastorației familiei creștine și Anului Comemorativ al sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame – subliniind rolul Bisericii ca familie extinsă a fiecărui creștin.

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, iar prezentarea va fi asigurată de Iulian Bobârnea.