Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul de Ordine Publică, a continuat acțiunile pentru eliminarea riscului producerii unor infracţiuni asupra persoanelor care efectuează operaţiuni cu valori monetare sau a personalului de pază şi protecţie.

Pe parcursul a două zile au fost verificate 8 vehicule care transportau bunuri sau valori monetare, 13 obiective în care se încasează valori monetare și 54 de persoane, fiind aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 50.000 de lei.

Astfel, în perioada 27-31 martie a.c., polițiștii au desfășurat acţiuni pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor contra patrimoniului, în mod deosebit pentru verificarea respectării prevederilor legale privind paza şi protecţia bunurilor şi valorilor pe timpul transportului, păstrării ori depozitării acestora.

În cadrul acțiunilor desfășurate pe mai multe tronsoane de drum de pe raza județului, polițiștii au oprit și verificat 20 de autovehicule, 8 dintre acestea aparținând societăților specializate de pază și protecție și efectuau transport de valori monetare.

Concomitent, polițiștii au controlat 13 obiective din Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Seini și Cavnic în care se încasează valori monetare. În aceste situații controalele au vizat cu preponderență verificarea funcționalității sistemelor tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției și evaluarea reacției echipajului de intervenție. Astfel au fost verificate 54 de persoane, cele mai multe având calitatea de agenți de securitate. O parte dintre acestea au fost testate cu aparatul etilotest.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 49.000 de lei. Ca măsură complementară s-a dispus retragerea unui atestat de agent de securitate.

Activitățile au fost realizate de polițiștii Serviciului de Ordine Publică cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Rutier, al municipiului Sighetu Marmației și orașelor Baia Sprie, Seini și Cavnic.