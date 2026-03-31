Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare marchează, în aceste zile, un moment de referință în istoria sa: 45 de ani de activitate dedicați îngrijirii pacienților și dezvoltării serviciilor medicale.

Manifestările aniversare au debutat sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 10:00, cu oficierea Tainei Sfântului Maslu – o slujbă dedicată vindecării sufletești și trupești a bolnavilor, oferind un moment de rugăciune și alinare pentru pacienți și cadre medicale deopotrivă.

Evenimentele au continuat marți, 31 martie 2026, de la ora 12:00, cu o serie de prezentări medicale de specialitate, susținute de medici din mai multe domenii: boli infecțioase, dermatovenerologie, psihiatrie, cardiologie, radiologie și imagistică medicală, endocrinologie și terapie intensivă. Acestea au adus în prim-plan informații actuale și utile, menite să sprijine pacienții în gestionarea sănătății în viața de zi cu zi.

Cu ocazia acestui moment aniversar, Dr. Viorica Cherecheș – Medic primar Boli infecțioase, a transmis un mesaj emoționant, rememorând începuturile carierei sale:

„Spitalul acesta a fost pentru mine primul pas din drumul început în anul 1980, care avea să-mi modeleze nu doar cariera, ci și felul de a privi oamenii și sănătatea lor. Am învățat, zi de zi, alături de medici cu dăruire, ce înseamnă cu adevărat grija pentru cei aflați în suferință. Privesc înapoi cu recunoștință pentru că aici a început, de fapt, drumul meu dedicat sănătății și binelui. Am avut bucuria de a munci 46 de ani alături de oameni dragi, alături de care am construit mai mult decât o echipă. Fiecare experiență a fost o lecție, ne-am susținut necondiționat și am trecut prin provocări. Împreună am reușit ca Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare să devină un etalon la nivel național. O parte din sufletul meu va rămâne mereu aici și sunt recunoscătoare pentru toți acești ani.”

Aniversarea celor 45 de ani confirmă rolul important pe care unitatea medicală îl are în sistemul sanitar, atât la nivel local, cât și național, fiind un reper de profesionalism, dedicare și grijă față de pacient.