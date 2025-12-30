La data de 29 decembrie a.c., în jurul orei 23.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către polițiști de frotineră cu privire la faptul că pe strada Dragoș Vodă din localitate a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde din primele verificări efectuate au constatat că un tânăr de 22 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism care staționa.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.