Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, iar ca urmare a activităților investigativ-operative, au identificat doi sătmăreni, bănuiți de comiterea faptelor.

În fapt, la data de 29 decembrie 2025, în jurul orei 13.50, polițiștii au fost sesizați de un bărbat din Baia Mare cu privire la faptul că autori necunoscuți au sustras de pe o suprafață de pădure mai mulți arbori.

Polițiștii, împreună cu personalul silvic, s-au deplasat la fața locului, stabilind că aspectele sesizate se confirmă, respectiv că ar fi fost tăiați fără drept și sustrași 14 arbori de diferite dimenisiuni și esențe.

Verificările efectuate cu celeritate de polițiști, precum și activitățile investigativ-operative desfășurate au dus la identificarea a doi bărbați de 41 și 30 de ani, din județul Satu Mare, bănuiți de comiterea faptei.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, continuă cercetările, în vederea recuperării prejuduciului și dispunerii măsurilor legale care se impun.