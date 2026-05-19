Comunitatea bicicliștilor din Baia Mare este invitată marți, 20 mai, la o întâlnire dedicată siguranței rutiere și provocărilor întâmpinate de cei care folosesc bicicleta atât ca mijloc de transport, cât și pentru recreere.

Evenimentul este organizat de Asociația de Ciclism și Ecologie Maramureș Bike, în parteneriat cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, și va avea loc începând cu ora 14:00, în Amfiteatrul de pe Malul Săsarului, din zona Buclă.

În cadrul întâlnirii vor fi discutate subiecte legate de circulația pe pistele de biciclete, drepturile și obligațiile bicicliștilor în trafic, prevenirea incidentelor rutiere, dar și soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de deplasare în municipiu.

Organizatorii îi încurajează pe participanți să vină cu propuneri și idei care pot contribui la identificarea unor măsuri eficiente pentru dezvoltarea unei infrastructuri mai sigure și mai accesibile pentru bicicliști.

Inițiativa are ca scop consolidarea dialogului dintre autorități și comunitatea locală de bicicliști, în contextul în care mobilitatea urbană și siguranța rutieră devin teme tot mai importante pentru Baia Mare.