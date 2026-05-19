Beneficiarul proiectului, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, organizează în data de 22 mai 2026 Bursa Locurilor de Muncă, eveniment dedicat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și angajatorilor din Borșa și localitățile învecinate.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Formare pentru șanse noi”, cod MySMIS2021: 334127, proiect ce urmărește furnizarea de măsuri active și servicii integrate pentru adaptarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la cerințele actuale ale pieței muncii și facilitarea inserției sau reinserției profesionale.

Detalii eveniment:

22.05.2026 Ora: 16:00

16:00 Locația: Hotel Paltinis – punct de lucru al companiei Turism Paltinis Cerbul SRL

Bursa Locurilor de Muncă este organizată în cadrul:

Activității 1 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă și creșterea șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

Subactivității 1.2 – Servicii de mediere a muncii.

Evenimentul se adresează atât beneficiarilor proiectului, cât și altor persoane interesate de identificarea unui loc de muncă, precum și angajatorilor din zonă care doresc să recruteze personal.

Obiectivul general al proiectului

Proiectul „Formare pentru șanse noi” urmărește furnizarea de pachete integrate de servicii – informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale – pentru cel puțin 302 persoane din județul Maramureș aflate în căutarea unui loc de muncă sau în șomaj.

Grupul țintă al proiectului

Proiectul se adresează persoanelor dezavantajate pe piața muncii, printre care:

șomeri și șomeri de lungă durată;

persoane cu nivel redus de competențe;

persoane de etnie romă;

persoane inactive;

tineri cu vârsta între 30 și 35 de ani;

persoane cu vârsta peste 55 de ani;

persoane din comunități marginalizate;

persoane din mediul rural;

persoane cu dizabilități;

persoane eliberate din detenție sau beneficiare ale unei forme de protecție internațională.

Activitățile proiectului

În cadrul proiectului sunt derulate activități de:

informare și conștientizare privind importanța formării profesionale continue;

identificare și selectare a grupului țintă;

servicii de informare, consiliere profesională și mediere a muncii;

organizarea de cursuri de calificare și cursuri în domeniul economiilor verzi;

evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte nonformale și informale.

Prin implementarea acestui proiect, beneficiarul urmărește creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor vulnerabile din județul Maramureș, contribuind astfel la integrarea acestora pe piața muncii și la dezvoltarea comunităților locale.