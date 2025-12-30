Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit diferite cantități de materiale pirotehnice transportate de doi cetățeni români. În ambele cazuri, persoanelor li s-a întocmit dosar penal, iar materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării.

Luni, 29 decembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au declanșat o acțiune pe linia depistării deșeurilor, substanțelor toxice și a articolelor pirotehnice.

Astfel, în jurul orei 12.00, pe raza localității Sighetu Marmației, polițiștii de frontieră au identificat un cetățean român, în vârstă de 47 de ani. În urma controlului efectuat asupra bagajelor personale au fost descoperite mai multe articole pirotehnice. Persoana a fost condusă la sediul sectorului, unde în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 65 de bucăți de articole pirotehnice.

Câteva ore mai târziu, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au oprit și legitimat un cetățean român în vârstă de 46 de ani. În urma controlului efectuat asupra bagajelor personale a fost descoperită cantitatea de 30 de cutii ce conțineau articole pirotehnice.

În ambele cazuri, bunurile în valoare de aproximativ 3.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanelor li s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului de comercializare a articolelor pirotehnice.

Reamintim că, potrivit modificărilor recente ale legislației privind regimul materialelor explozive, deținerea, comercializarea și utilizarea materialelor pirotehnice sunt supuse unor condiții mai stricte, iar folosirea acestora de către persoane neautorizate este sancționată conform legii. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale înainte de a achiziționa sau utiliza astfel de produse și să respecte cu strictețe prevederile legale, pentru a preveni incidentele și consecințele juridice.