Clubul Sportiv Minaur Baia Mare a anunțat încetarea, pe cale amiabilă, a colaborării cu antrenorul principal al echipei feminine de handbal, Joao Alexandre Ferreira Florencio.

Decizia vine la finalul unui sezon în care formația băimăreană a reușit calificarea în grupele EHF European League, fiind foarte aproape de accederea în sferturile de finală ale competiției continentale. Totodată, Minaur a revenit în Final Four-ul Cupei României după o pauză de zece ani, încheind competiția pe locul patru.

În campionat, echipa va termina sezonul în primele opt poziții, în ciuda numeroaselor accidentări care au afectat lotul pe parcursul întregii stagiuni.

Reprezentanții clubului au transmis că, pe fondul rezultatelor din ultima perioadă și al evoluțiilor neconvingătoare ale echipei, cele două părți au ajuns la un acord privind încheierea colaborării și demararea procesului de căutare a unui nou antrenor pentru sezonul viitor.

Pentru partida cu Rapid București, echipa va fi condusă de pe banca tehnică de Alexandru Sabou și Daniel Apostu.

Oficialii clubului i-au mulțumit lui Joao Florencio pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă în perioada petrecută la Baia Mare și i-au urat succes în continuare atât pe plan profesional, cât și personal.