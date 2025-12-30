Programul din perioada 31 decembrie – 7 Ianuarie în Parohia ortodoxă Cărbunari, preot Valeriu Latiș:

Miercuri, 31 decembrie, ora 19:00, slujba la trecerea dintre ani

Joi, 1 ianuarie, ora 9:00, slujba Utreniei și Sfânta Liturghie (Anul Nou)

Sfințirea caselor de Bobotează

Vineri, 2 ianuarie, ora 8:00, de la Pașca Gavriil Dâmburi, Surupi, până la Mircea Botoș

Sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 8:00, de la Trif Gheorghe (pustă), Turita, Calea poienii, Moine, până la Trif Ioniță (a lui Sabin).

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 8.00, Slujba Utreniei și Sfânta Liturghie dupa aceea se continuă de la Biserică, Din jos de sat, Trifeni, pana pe deal

Luni, 5 ianuarie, de la ora 8:00, de la Băi, Pe vale, până la Biserică (Ajunul Bobotezei)

Marți, 6 ianuarie, Botezul Domnului (Boboteaza), de la ora 9:00 Slujba Utreniei și Sfânta Liturghie

Miercuri, 7 ianuarie, Soborul Sf. Ioan Botezatorul, de la ora 9:00, Slujba Utreniei și Sfânta Liturghie