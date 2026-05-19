556.000 de euro pentru trei zile de spectacol. Iar Sighetul continuă să se scufunde în nepăsare

Sighetu Marmației a aniversat 700 de ani de atestare documentară.

Un moment care ar fi trebuit să unească orașul în jurul istoriei sale, al identității și al respectului pentru trecut. În schimb, ceea ce rămâne după ce scena a fost demontată, luminile s-au stins și artiștii au plecat este o întrebare simplă și incomodă: Cum poate o administrație locală să cheltuie peste jumătate de milion de euro pe trei zile de spectacole într-un oraș care arată, în multe zone, abandonat? Și această întrebare este adresată chiar de sigheteni către administrația locală, în speță, primarul Vasile Moldovan.

Aproximativ 2,8 milioane de lei. Adică aproape 556.000 de euro din bani publici.

Aceasta este suma care a fost direcționată către concerte, scenotehnică, promovare, parade, materiale publicitare și organizare. O sumă uriașă pentru un municipiu care nu reușește de ani să rezolve probleme elementare de infrastructură și civilizație urbană.

Și aici nu mai vorbim despre gusturi. Nu vorbim despre faptul că unor oameni le-a plăcut sau nu concertul lui Smiley. Nu discutăm dacă a fost frumos focul de artificii sau dacă atmosfera a fost bună în centru. Discutăm despre priorități. Pentru că o administrație serioasă se vede nu în modul în care organizează festivaluri, ci în modul în care își respectă cetățenii zi de zi. Iar cetățenii vorbesc despre următoare probleme prezente în Sighet: străzile sunt pline de gropi; trotuarele sunt sparte sau ocupate de mașini; cartiere întregi arată cenușiu și degradat; fațadele blocurilor se decojesc; locurile de joacă sunt puține și neîngrijite; zone întregi par uitate de administrație…Cu toate acestea, conducerea Primăriei a decis că prioritatea Sighetului, în 2026, este un festival de milioane de lei.

Politica spectacolului: pâine mai puțină, circ mai mult

Există o formă de administrație care investește în infrastructură, dezvoltare și proiecte durabile.

Și există administrația spectacolului: multă imagine, multă scenă, multe poze, multe artificii și foarte puține schimbări reale.

În timp ce oamenii plătesc taxe și impozite mai mari, administrația oferă concerte. În timp ce cetățenii evită anumite străzi ca să nu-și distrugă mașinile, primăria investește în scenotehnică de sute de mii de lei.

Doar pentru scenotehnica s-a plătit aproape 350.000 lei. Alte sume importante au fost alocate pentru:

peste 266.000 lei au mers către Asociația Lupus Dacicus;

aproape 244.000 lei pentru concertele Zdob și Zdub și Damian Drăghici;

peste 215.000 lei pentru concertul Orchestrei Operei Naționale București;

aproape 196.000 lei pentru materiale promoționale;

peste 110.000 lei pentru concertul Smiley

1 din 1 - +

Și apare inevitabil întrebarea: cine a decis că aceasta este cea mai bună utilizare a banului public? Pentru că nu vorbim despre bani privați. Nu sunt banii unui partid. Nu sunt bani personali ai primarului. Sunt bani colectați de la oameni care muncesc, plătesc taxe și suportă costuri tot mai mari de trai.

„Nu suntem împotriva culturii” – argumentul care încearcă să reducă orice critică la tăcere

De fiecare dată când apar asemenea controverse, unii zic rapid că au investit in cultură și în identitatea locală. Nu este vorba despre cultură. Este vorba despre decență administrativă și proporție. Poți organiza evenimente fără să arunci milioane. Poți celebra istoria unui oraș fără să transformi aniversarea într-un festival gigant de imagine politică.

Nimeni nu contestă că Sighetul merita să marcheze cei 700 de ani. Însă există o diferență între o celebrare responsabilă și o demonstrație de opulență administrativă într-un oraș care încă se luptă cu probleme de bază. Mai ales într-un an în care taxele locale au crescut. Aici apare ruptura profundă dintre administrație și cetățeni: oamenilor li se cere austeritate, dar primăria practică risipa.

Întrebarea pe care administrația evită să o audă

Nu dacă evenimentul a fost frumos. Nu dacă lumea s-a distrat. Nu dacă artiștii au fost apreciați. Ci dacă aceasta a fost cea mai responsabilă cheltuială posibilă pentru Sighetu Marmației în acest moment.

Andrei BUDA