Luni, 18 mai a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, împreună cu specialiștii Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

La această activitate au participat peste 200 de elevi din cadrul a șapte unități de învățământ din municipiu.

Scopul activității a vizat informarea și conștientizarea tinerilor cu privire la riscurile traficului de persoane și metodele de prevenire a victimizării.

În cadrul întâlnirii, elevilor le-au fost prezentate modalități prin care pot recunoaște tentativele de manipulare sau exploatare, dar și recomandări pentru utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare și protejarea datelor personale.

Prin aceste activități se dorește dezvoltarea spiritului civic și adoptarea unui comportament preventiv, subliniind importanța informării corecte și a solicitării sprijinului adulților sau autorităților atunci când se confruntă cu situații suspecte.

Activitățile se înscriu în eforturile polițiștilor și ale celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru educarea tinerei generații și prevenirea victimizării, precum și a săvârșirii de fapte ce contravin normelor legale.