Scandalul izbucnit la Liceul Teoretic Németh László din Baia Mare a depășit granițele orașului și ale țării, ajungând în presa internațională. Mai multe foste eleve, astăzi femei adulte, au relatat ani de abuz emoțional, sexual și fizic care l-ar fi avut în centru pe profesorul de istorie Nagy-Jenei Zoltán. Acesta a fost audiat la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, în urma unor percheziții efectuate la școală și la domiciliul său.

Cazul a fost amplu documentat și de publicația Átlátszó Erdély, într-o investigație care adună mărturii tulburătoare și descrie un mecanism de control construit în timp, într-un cadru aparent dedicat tradiției și educației.

Sub acest titlu dur, presa locală a publicat unul dintre cele mai critice articole despre caz, sugerând că în comunitate existau de ani de zile suspiciuni privind comportamentul profesorului, însă acestea nu au fost urmate de reacții ferme. Tăcerea – fie din teamă, fie din loialitate față de instituție sau comunitate – ar fi permis perpetuarea abuzurilor.

Mărturiile supraviețuitoarelor – termen preferat de specialiști în locul celui de „victimă”, pentru a sublinia forța și capacitatea de a merge mai departe – conturează un tipar de manipulare și izolare. Una dintre ele își amintește o frază rostită de profesor: „Și acum trimit spiritul meu mânios asupra ta!”, urmată de o stare fizică de panică și sufocare. În alte episoade, acesta s-ar fi prezentat drept mentor spiritual, figură paternă sau chiar intermediar cu „lumea spiritelor”, consolidând o relație de dependență psihologică.

Un sistem ierarhic și control personal

În paralel cu activitatea didactică, profesorul conducea Ordinul Cavaleresc Turul-Sas, o organizație cu structură ierarhică rigidă, în care elevii aveau ranguri și obligații. Foste membre descriu reguli umilitoare, verificări fizice și o atmosferă în care obediența față de „Marele Maestru” era esențială pentru avansare.

Potrivit mărturiilor, relațiile dintre profesor și unele eleve ar fi depășit grav limitele profesionale și legale. Se vorbește despre presiuni pentru acte sexuale, solicitări de fotografii nud, ritualuri impuse și episoade de violență fizică. Unele tinere afirmă că au fost convinse că trebuie să „compenseze” o presupusă vină morală, într-un discurs construit pe rușine și control.

Negări și anchete

Într-un răspuns scris, Nagy-Jenei Zoltán a negat acuzațiile, susținând că este victima unei „campanii de denigrare” și că structura ordinului cavaleresc ținea exclusiv de specificul medieval al organizației. El afirmă că investigațiile din sistemul de învățământ nu au găsit dovezi incriminatoare și că zvonurile au fost amplificate intenționat.

Totuși, amploarea mărturiilor și caracterul lor convergent au generat reacții publice puternice. Cazul ridică întrebări serioase despre responsabilitatea instituțiilor, despre mecanismele de protecție a elevilor și despre cultura tăcerii într-o comunitate mică, unde reputația școlii și identitatea etnică pot deveni scuturi împotriva adevărului.

Dincolo de un caz individual

Acest scandal nu este doar despre un profesor, ci despre eșecuri sistemice. Despre cum pot funcționa ani la rând mecanisme de abuz într-un mediu educațional, dacă lipsesc vigilența, transparența și intervenția timpurie. Despre cum victimele ajung să se îndoiască de propria percepție și să-și asume vina pentru fapte care le-au fost impuse.

Pentru comunitatea din Baia Mare, cazul reprezintă o confruntare dureroasă cu propriile tăceri. Iar pentru sistemul educațional din România, un nou semnal de alarmă: protecția elevilor nu poate depinde de reputație, tradiție sau loialități personale, ci de reguli clare, aplicate fără excepții.

Cazul a fost abordat profund de colegii noștri din Ungaria, într-un articol care conține multe informații șocante: https://atlatszo.ro/abuzusok/szexualis-abuzus-nagybanya-turul-sas-lovagrend/