Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul ia în calcul revenirea la plata contribuțiilor pentru contractele part-time proporțional cu numărul de ore lucrate, odată cu finalizarea procesului de digitalizare a Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), estimată pentru finalul acestui an.

Șeful Executivului a explicat că, în condiții normale, contribuțiile ar trebui achitate direct proporțional cu timpul efectiv lucrat. Totuși, din cauza incapacității instituționale a ANAF și a Inspectia Muncii (ITM) de a verifica abuzurile, autoritățile au introdus în anii trecuți măsuri generale pentru a limita utilizarea frauduloasă a contractelor cu timp parțial.

„Ar trebui ca dacă lucrezi, să spunem, cu jumătate de normă, să plătești direct proporțional și contribuția. Această măsură a fost luată în anii trecuți pentru că s-a constatat că în foarte multe domenii oamenii își făceau contracte de muncă part-time, dar lucrau practic cu normă întreagă”, a explicat premierul.

Revenirea la taxarea proporțională, condiționată de digitalizare

Potrivit premierului, digitalizarea ANAF reprezintă un element-cheie pentru revenirea la un sistem echitabil de taxare.

„Dacă se finalizează digitalizarea, ar fi fezabil ca plata obligațiilor să redevină direct proporțională cu numărul de ore muncite. Aceasta ar încuraja munca în România – să muncești mai mult și să plătești direct proporțional cu cât muncești”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că, în ultimii ani, creșterea încasărilor la bugetul de stat s-a realizat inclusiv prin îmbunătățirea capacității ANAF de colectare, pe fondul modernizării sistemelor informatice.

Cum funcționează în prezent suprataxarea

În prezent, legislația prevede că pentru un contract part-time se datorează contribuții sociale – pensie (CAS) și sănătate (CASS) – cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie, chiar dacă venitul este mai mic.

Astfel, pentru ca un angajator să plătească unui salariat 1.000 de lei net pentru două ore lucrate pe zi, acesta trebuie să achite contribuții calculate la nivelul salariului minim, ceea ce generează costuri suplimentare semnificative.

Suprataxarea se aplică doar dacă venitul obținut este sub nivelul salariului minim brut și dacă angajatul nu realizează venituri suplimentare care să depășească acest prag.

Excepții de la suprataxare

Nu se aplică suprataxarea în următoarele cazuri:

elevi și studenți cu vârsta de până la 26 de ani;

ucenici sub 18 ani;

persoane cu dizabilități;

pensionari;

salariați cu mai multe contracte de muncă, care cumulează venituri cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie.

Guvernul mizează pe finalizarea digitalizării ANAF până la sfârșitul anului, moment din care sistemul de taxare ar putea reveni la principiul proporționalității, cu scopul declarat de a încuraja munca și de a reduce distorsiunile din piața muncii.