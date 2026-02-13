În perioada 6–7 februarie 2026, două cadre didactice de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare – prof. Cardoș Laura-Ioana și prof. Stecko Viorica – au participat la cea de-a II-a ediție a Sesiunii Județene de Studii și Comunicări Științifice ale Profesorilor de Geografie, desfășurată în orașul Seini.

Un moment central al evenimentului l-a constituit prezentarea susținută de prof. Cardoș Laura-Ioana, intitulată „Atitudinea profesorului în clasă – profesorul de geografie care inspiră”. Lucrarea a evidențiat importanța relației profesor–elev, a implicării active la clasă și a capacității cadrului didactic de a stimula curiozitatea și interesul elevilor pentru studiul geografiei.

Evenimentul a reunit profesori de geografie din județele Maramureș și Satu Mare, oferind un cadru valoros pentru schimbul de bune practici și pentru dezvoltarea profesională continuă. Manifestarea s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă – primarul orașului Seini, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, precum și cadre didactice din învățământul superior – fapt ce a subliniat importanța și relevanța științifică a întâlnirii.

Participarea la astfel de sesiuni este esențială pentru cadrele didactice, oferindu-le oportunitatea de a descoperi metode inovatoare de predare, de a dezbate provocările actuale ale educației geografice și de a consolida relațiile profesionale cu colegii din învățământul preuniversitar și universitar.

Implicarea profesorilor de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” în activități județene și interjudețene contribuie direct la creșterea calității procesului educațional și confirmă angajamentul instituției pentru excelență în educație.