Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs astăzi, în jurul orei 14:10, pe DN1C, drumul care leagă municipiile Baia Mare și Dej, în zona localității Câțcău.

Din primele date, a fost vorba despre o tamponare în lanț între mai multe autovehicule. În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Dej, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță a Serviciul de Ambulanță Județean Cluj, un echipaj SMURD, precum și polițiștii.

Salvatorii au identificat la fața locului două autoturisme și un autocamion avariate, precum și o autoutilitară ieșită în afara părții carosabile. Două persoane au fost evaluate medical la locul intervenției, însă au refuzat transportul la spital.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.