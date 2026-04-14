Un tablou semnat de Nicolae Grigorescu a fost piesa centrală a Licitației de Primăvară organizate de Artmark, atrăgând atenția colecționarilor și stabilind cel mai ridicat preț al evenimentului. Lucrarea „Țărăncuță din Rucăr (Suzana)” a fost adjudecată pentru suma de 141.000 de euro, de aproape trei ori mai mult decât estimarea inițială, situată între 30.000 și 50.000 de euro.

Pictura, realizată în ulei pe lemn, reprezintă un portret de inspirație rurală specific creației mature a lui Grigorescu, în care artistul surprinde cu rafinament figura unei tinere din zona Rucăr, într-o compoziție construită pe contrastul dintre fundalul întunecat și luminozitatea chipului. Elementele de costum popular, în special basmaua deschisă la culoare și mărgelele roșii, accentuează caracterul identitar și nota simbolică a lucrării.

Specialiștii o încadrează în etapa de după 1890 a creației pictorului, perioadă în care Grigorescu își definitivează stilul și transformă universul rural într-o imagine idealizată a satului românesc, cu accent pe expresivitate și simplitate. Lucrarea este cunoscută și din monografia realizată de Alexandru Vlahuță, unde apare sub titlul „Susana”, detaliu care a contribuit la interesul constant al colecționarilor pentru această piesă.

Licitația a reunit, de asemenea, alte lucrări importante semnate de artiști români consacrați. Printre acestea s-au numărat „Atacul de la Smârdan” de Emilian Lăzărescu, adjudecat pentru 9.500 de euro, două lucrări de Gheorghe Petrașcu vândute la valori de peste 30.000 de euro fiecare, precum și lucrări de Ion Țuculescu și Ion Andreescu, ambele vândute pentru aproximativ 40.000 de euro.

Interesul colecționarilor s-a îndreptat și către lucrările lui Sabin Bălașa, toate piesele incluse în licitație fiind vândute, cu prețuri cuprinse între 9.000 și 46.000 de euro, în timp ce două lucrări semnate de Nicolae Tonitza au fost adjudecate pentru sume de până la 26.000 de euro.

Evenimentul confirmă interesul constant pentru arta românească de patrimoniu, în special pentru marile nume ale picturii naționale, ale căror lucrări continuă să atingă performanțe importante pe piața de artă.