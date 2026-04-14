În inima artei europene, la Petit Palais, Școala de pictură de la Baia Mare a strălucit într-o expoziție de excepție dedicată marelui artist Károly Ferenczy.

Pe simeze au fost reunite nume care au definit modernitatea artistică: Hollósy Simon, Réti István și Iványi-Grünwald Béla.

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a fost reprezentat la cel mai înalt nivel, într-un dialog direct cu personalități importante ale culturii europene, precum Bogyay Katalin și Adrienne Éva Burányi, alături de László Baán, directorul general al Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta.

În aceste întâlniri nu s-au schimbat doar idei… ci s-a deschis un drum concret: posibilitatea organizării unei expoziții dedicate artei băimărene chiar la Paris.