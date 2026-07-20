Pasionații de ceramică și meșteșuguri tradiționale sunt invitați să participe la o nouă ediție a taberei de olărit organizate la Casa Olarului, din Baia Sprie, de meșterii populari Daniel și Daniela Les.

Evenimentul se desfășoară pe parcursul a cinci zile și se adresează atât începătorilor, cât și persoanelor cu experiență medie în arta ceramicii. Organizatorii au pregătit 25 de locuri pentru participanți cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani.

Programul include lecții zilnice de olărit și modelaj, susținute în prima parte a zilei, iar după-amiezile sunt rezervate timpului liber, plimbărilor, excursiilor sau exersării individuale a tehnicilor învățate. Participanții beneficiază de cazare pentru cinci nopți, trei mese pe zi și toate materialele necesare desfășurării atelierelor.

Tarifele pornesc de la 2.300 de lei de persoană în cameră triplă și ajung la 2.800 de lei pentru cazarea în cameră single, toate pachetele incluzând cazarea, mesele și participarea la cursurile de ceramică. Organizatorii oferă și variante pentru însoțitori sau membri ai familiei care nu participă la atelierele de olărit.

Check-in-ul se face luni, între orele 12:00 și 16:00, iar plecarea este programată sâmbătă dimineața, după micul dejun. Înscrierile se realizează în ordinea solicitărilor, pe principiul „primul venit, primul servit”, iar rezervarea locului este confirmată prin achitarea unui avans de 50%.

Casa Olarului este situată în Baia Sprie, la aproximativ 10-15 minute de Baia Mare cu autoturismul sau la circa 25 de minute cu autobuzul.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare și se pot înscrie prin e-mail la rezervari@casaolarului.ro, danna_less@yahoo.com sau lesdaniela13@gmail.com, ori prin WhatsApp la +40 729 047 429.