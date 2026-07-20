Polițiștii maramureșeni continuă acțiunile pentru depistarea și sancționarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului, iar în ultimele 24 de ore au scos din trafic doi conducători auto care s-au urcat băuți la volan.

Primul caz a fost înregistrat ieri, 18 iulie, când polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit pentru control un autoturism care circula pe raza localității. La volan se afla un bărbat de 36 de ani, al cărui comportament le-a atras atenția oamenilor legii.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost transportat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Cel de-al doilea caz a fost depistat azi-noapte, în jurul orei 00:30, de polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației. Un bărbat din municipiu a fost oprit în trafic, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.