Poliția atrage atenția asupra reluării tentativelor de fraudă online prin transmiterea unor mesaje false care par a proveni de la Poliția Română sau de la platforma ghiseul.ro și prin care destinatarii sunt informați că ar avea de achitat amenzi pentru presupuse abateri rutiere.

Potrivit autorităților, mesajele conțin linkuri frauduloase, iar destinatarii sunt îndemnați să nu le acceseze și să nu furnizeze date personale sau informații bancare.

Reprezentanții Poliției subliniază că Poliția Română și platforma ghiseul.ro nu transmit notificări privind plata amenzilor prin aplicații de mesagerie sau e-mailuri care conțin astfel de linkuri.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresele web și eventualele greșeli de redactare din mesajele primite, întrucât acestea reprezintă indicii frecvente ale unor tentative de fraudă. Autoritățile recomandă ignorarea și ștergerea acestor mesaje, precum și raportarea lor atunci când este posibil.