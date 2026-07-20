Federația SANITAS declanșează luni, 20 iulie, o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate. Protestul se va desfășura între orele 09:00 și 11:00, în peste 400 de unități sanitare din țară, iar sindicaliștii avertizează că, în lipsa unui acord cu Guvernul, vor declanșa greva generală începând cu 28 iulie.

În intervalul protestului vor fi asigurate urgențele și minimum o treime din activitatea obișnuită, conform prevederilor legale. În schimb, consultațiile, internările, investigațiile și intervențiile programate ar putea fi amânate, în funcție de organizarea fiecărei unități medicale.

Federația SANITAS susține că protestul este determinat de nemulțumirile privind modul în care Guvernul promovează noua lege a salarizării în sectorul public, acuzând lipsa unui dialog social real și măsuri care, în opinia sindicaliștilor, vor afecta veniturile angajaților din sănătate.

Reprezentanții federației afirmă că proiectul legislativ a fost elaborat fără consultarea autentică a organizațiilor sindicale și avertizează că sistemul sanitar se confruntă deja cu un deficit sever de personal, diminuarea unor sporuri și blocarea posturilor.