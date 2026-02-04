Alexandru Negrean, născut pe 5 februarie 2001, jucătorul originar din Cluj-Napoca este un mijlocaș central, cu piciorul preferat drept.

CS Minaur îl întâmpină pe Alexandru după ce a acumulat experiență importantă la nivel de seniori în fotbalul românesc, evoluând de-a lungul carierei pentru cluburi precum SCM Zalău, FC Brașov, Universitatea Cluj, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Muscelul Câmpulung. Stilul său de joc este axat pe zona mediană a terenului, unde contribuie la construcția fazelor și la menținerea posesiei, fiind un jucător cu experiență la nivel profesionist și cu un potențial important.