Alexandru Negrean, născut pe 5 februarie 2001, jucătorul originar din Cluj-Napoca este un mijlocaș central, cu piciorul preferat drept.
CS Minaur îl întâmpină pe Alexandru după ce a acumulat experiență importantă la nivel de seniori în fotbalul românesc, evoluând de-a lungul carierei pentru cluburi precum SCM Zalău, FC Brașov, Universitatea Cluj, Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Muscelul Câmpulung. Stilul său de joc este axat pe zona mediană a terenului, unde contribuie la construcția fazelor și la menținerea posesiei, fiind un jucător cu experiență la nivel profesionist și cu un potențial important.
