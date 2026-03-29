Echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) din Coaș a obținut locul I la etapa zonală a concursurilor profesionale dedicate serviciilor voluntare pentru situații de urgență, desfășurată astăzi, 29 martie 2026, în Remetea Chioarului.

Performanța remarcabilă confirmă nivelul ridicat de pregătire al echipei, dar și implicarea, perseverența și spiritul de echipă demonstrate constant de membrii SVSU. Rezultatul evidențiază eficiența activităților de instruire și antrenament desfășurate la nivel local, precum și dedicarea voluntarilor în gestionarea situațiilor de urgență.

Succesul vine și în contextul implementării proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru creșterea capacității de răspuns la dezastre” (RESPONDIS), finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Proiectul este derulat de comuna Coaș în parteneriat cu Consiliul Local Kosiv și Detașamentul de Pompieri și Salvatori nr. 4 Ivano-Frankivsk.

Inițiativa urmărește consolidarea capacității de intervenție în situații de risc, prin schimb de bune practici, instruiri comune, construirea unei remize PSI, dotarea cu echipamente profesionale și achiziția unei autospeciale de prim ajutor și comandă.

Primarul comunei Coaș, Achim Călin-Vasile, a subliniat importanța acestei reușite:



„Suntem deosebit de mândri de performanța echipei SVSU, care prin muncă, disciplină și devotament a reușit să obțină locul I la etapa zonală. Acest rezultat reflectă implicarea constantă a administrației locale în sprijinirea serviciilor de urgență și în creșterea nivelului de siguranță al comunității. Totodată, proiectul RESPONDIS va contribui la dezvoltarea competențelor și la consolidarea colaborării cu partenerii din Ucraina, creând premisele pentru rezultate și mai bune în viitor.”

Obținerea locului I reprezintă o confirmare clară a direcției corecte în ceea ce privește investițiile în domeniul situațiilor de urgență și a eforturilor susținute pentru protejarea comunității locale.