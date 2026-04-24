Comuna Suciu de Sus, din județul Maramureș, are din nou motive de mândrie pe plan internațional. La Campionatul Mondial de Kempo desfășurat în Turcia, sportivii locali au obținut rezultate remarcabile, ducând numele comunității pe cele mai înalte podiumuri.

Pop Ciprian a reușit o performanță excepțională, cucerind titlul de campion mondial, după o evoluție impresionantă și multă determinare. Rezultatul său confirmă talentul și munca depusă de-a lungul anilor.

De asemenea, un rol esențial în această reușită îl are antrenorul său, sensei Țura Daniel, care nu doar că l-a pregătit pe campion, dar a obținut și el un rezultat deosebit, devenind vicecampion mondial în cadrul aceleiași competiții.

Performanțele celor doi reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate din Suciu de Sus și un exemplu de perseverență și excelență în sport.

Felicitări ambilor sportivi pentru aceste rezultate extraordinare!