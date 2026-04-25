Trăim într-o lume în care atenția noastră este împărțită între analog și digital, în care sateliții orbitează Pământul, sprijinind astronomia, dar uneori și complicând observațiile. În același timp, cercetătorii explorează modele cosmologice fascinante, în care Universul are fie 13,8 miliarde de ani, fie chiar 27,8 miliarde de ani.

Sâmbătă, 25 aprilie, se celebrează Ziua Astronomiei, iar acesta este momentul perfect pentru a descoperi misterele cerului.

Suntem invitați la Planetariul (Muzeul de Științe Astronomice) din Baia Mare între orele 09:00 și 16:00, la tarife accesibile (20 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari – neschimbate din 2022). În plus, suntem așteptați cu suveniruri tematice și experiențe de cunoaștere cu adevărat speciale.

Dincolo de programul obișnuit, cerul oferă spectacole interesante, cum ar fi:

Luna, aflată în primul pătrar, în constelația Racului, răsare la 13:44 și apune la 04:06, la o distanță de aproximativ 374.000 km de Terra

Mercur nu este observabil, fiind aproape de conjuncția cu Soarele

Venus devine vizibilă la ora 20:48, la 17° deasupra orizontului vestic

Marte nu poate fi observat în această perioadă

Jupiter apare la 20:48, la 52° deasupra orizontului sud-vestic

„Planetariul băimărean oferă o experiență unică: elimină poluarea luminoasă, depășește limitările vremii și ale atmosferei, permite explorarea oricărui loc de pe Terra, oferă călătorii în timp pe o scară de până la 10.000 de ani, cu peste 7000 de stele proiectate și cu povești adunate de la vizitatori, fiecare experiență devine memorabilă”, spun reprezentanții planetariului.

