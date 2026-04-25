Prezența unui urs a fost semnalată în unitatea administrativ-teritorială Vișeu de Jos, pe Valea Legăturii, în zona livadă. Autoritățile au intervenit prompt pentru gestionarea situației și prevenirea unor incidente.

Președintele CJSU a fost informat și a dispus aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru astfel de cazuri.

La fața locului a fost mobilizată o echipă de intervenție formată din autorități locale, jandarmi, polițiști și medic veterinar, care acționează pentru monitorizarea și gestionarea situației.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș a transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă.

Echipa constituită la nivel local a ajuns în perimetrul semnalat și a implementat un plan de măsuri pentru siguranța cetățenilor.

Recomandările autorităților: păstrați distanța față de animalele sălbatice, nu încercați să le hrăniți, evitați fotografierea sau apropierea de acestea.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor măsuri este esențială pentru evitarea unor situații care pot pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor.