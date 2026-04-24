Comuna Lăpuș a fost, zilele trecute, scena unui eveniment deosebit, marcat de tradiție, ospitalitate și schimb cultural. O delegație din Osmaniye, formată din cadre didactice și elevi de liceu, a făcut un popas în localitate în cadrul unui proiect Erasmus+.

Primarul comunei, Cristina Buda, a transmis un mesaj emoționant comunității, subliniind frumusețea momentelor trăite și mândria față de valorile locale: „Nu se poate exprima în cuvinte frumusețea zilei de ieri (…). Noi, lăpușenii, așa știm să întâmpinăm oaspeții”.

Evenimentul a pus în valoare tradițiile și portul popular din zonă, dar și implicarea exemplară a elevilor, părinților și cadrelor didactice. Edilul a evidențiat rolul important al comunității în păstrarea identității locale și în promovarea valorilor autentice.

Un rol esențial în organizarea vizitei l-au avut reprezentanții Liceul Gheorghe Șincai Baia Mare și ai Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, alături de profesori și inspectori implicați în proiect.

Primarul Cristina Buda a transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la reușita acestor momente: cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai comunității locale, subliniind că astfel de inițiative aduc un plus de valoare comunei Lăpuș și întăresc legăturile internaționale.

Vizita delegației din Turcia reprezintă un nou pas în deschiderea comunității spre colaborări educaționale și culturale, confirmând încă o dată ospitalitatea specifică zonei Maramureșului.