Există o vorbă simplă: nu-ți trebuie dușmani când te încurci singur. Exact ca în celebrul autogol al lui Bănel Nicoliță pe Santiago Bernabéu: nu te-a presat nimeni, nu te-a faultat nimeni — ți-ai dat singur cu stângul în dreptul și ai trimis mingea unde nu trebuia. Asta se întâmplă acum la Târgu Lăpuș. Două concerte de pricesne. În aceeași zi. La aceeași oră. Unul în oraș, altul în Stoiceni. Nu vorbim de două orașe mari, nu vorbim de public diferit. Vorbim de aceiași oameni, care sunt puși să aleagă, deși ar fi putut merge liniștiți la ambele.

Și aici nu mai e vorba de ghinion. E vorba de lipsă de organizare. Pentru că, sincer, cât de greu era să schimbi ora? Nu să anulezi, nu să renunți, doar să decalezi puțin. Un gest mic, dar care ar fi arătat respect pentru public și un minim bun-simț între organizatori. Așa, în schimb, fiecare trage pentru el. Fără coordonare, fără dialog, fără o imagine de ansamblu. Rezultatul? Două evenimente care se sabotează reciproc și o comunitate împărțită inutil.

E păcat. Pentru că ideea, în sine, e bună. Pricesnele adună oamenii, creează emoție, dau sens. Dar când le organizezi așa, reușești fix contrariul: împarți în loc să unești. Și mai e ceva: nu e prima dată când se întâmplă lucruri de genul ăsta. Asta arată că nu vorbim despre o scăpare, ci despre un mod de lucru. Unul în care fiecare face ce vrea, fără să se uite în jur. Pe scurt, nu lipsa evenimentelor e problema. Ci lipsa de cap. Pentru că atunci când ai inițiative bune, dar le gestionezi prost, rezultatul e același de fiecare dată: autogol.