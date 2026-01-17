Un băiat de 17 ani a murit. Atât de simplu. Atât de grav.

Vineri seara, 16 ianuarie 2026, pe un drum județean din Olt, o „distracție” pe care mulți o consideră banală s-a încheiat cu o viață frântă și cu destine distruse pentru totdeauna.

O sanie trasă de o mașină. Pe drum public. Cu viteză.

Nu într-un câmp. Nu pe un drum închis. Nu într-un loc sigur. Pe un drum pe care circulă mașini, cu capete de pod, șanțuri și obstacole mortale.

Rezultatul? Un adolescent mort.

Șoferul nu băuse alcool, spun polițiștii. Și atunci ce? A fost „nevinovat”? Nu. A fost iresponsabil. Iar iresponsabilitatea, la volan, ucide la fel de sigur ca alcoolul.

Această practică nu este un accident izolat. Este un obicei prost, repetat an de an, tolerat de comunități, filmat pentru like-uri, încurajat prin tăcere. O combinație toxică de inconștiență, teribilism și ideea falsă că „ni se poate întâmpla nouă”.

Ba da. Exact vouă vi se poate întâmpla.

O sanie tractată nu are frâne. Nu are direcție. Nu are protecție. La 30–40 km/h, corpul uman devine carne expusă impactului. La un cap de pod, la un stâlp, la o bordură, șansele de supraviețuire sunt aproape zero.

Și totuși, în fiecare iarnă, vedem aceleași scene: tineri agățați de mașini, părinți care „se uită de la poartă”, șoferi care râd, telefoane scoase pentru filmări. Până când sirenele ambulanței opresc distracția.

Drumul public nu este teren de joacă.

Mașina nu este cal de tracțiune.

Iar „distracția” nu este o scuză pentru a ucide.

Poliția spune clar: este ilegal. Dar legea pare să conteze abia după ce moare cineva. Întrebarea este câți mai trebuie să moară până când comunitățile vor spune STOP?

Pentru că adevărul e dur: nu e vorba de ghinion. Nu e vorba de o secundă nefericită. Este vorba de alegeri proaste, asumate cu ușurință și plătite cu vieți omenești.

Un copil a murit pentru că ni s-a părut tuturor „amuzant”.

Și asta ar trebui să ne rușineze.

Dacă după această tragedie cineva va mai lega o sanie de o mașină și va spune „n-are ce să se întâmple”, atunci nu mai vorbim despre inconștiență. Vorbim despre vinovăție.