Victor Ponta este de părere că actualul Guvern poate să funcționeze și fără USR. Fostul premier și lider PSD a criticat raporturile de forță din actuala coaliție, dar și rolul jucat de partide aflate la guvernare.

Ponta crede că menținerea în coaliție a celor din USR se datorează unei lipse de voință politică din partea celorlalți actori, cu bătaie la PSD. Ponta mai promite să sprijine Guvernul cu grupul său de independenți din Parlament cu condiția debarcării „progresiștilor” de la Palatul Victoria.

Ponta face o paralelă între USR și PCR, partid care în 1945 a luat 5% din voturile românilor, dar a ajuns să conducă. Politicianul subliniază că USR ar controla Guvernul, inclusiv prin premierul Ilie Bolojan.

„Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR. Ziceați că PNL-ul nu face nimic. Păi nu e niciun PNL. Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă.

Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa. E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul. (…)”, a declarat fostul premier, pentru Adevărul.

Ponta crede că doar după eliminarea USR de la guvernare, România poată să iasă din actualul blocaj politic.

„Soluția e foarte simplă și clară și nu am inventat-o eu. Eu am format în Parlament, că sunt independent, un grup de 25-30 de parlamentari independenți, am semnat toți. Am zis, dacă scoateți pe USR nu vrem nicio funcție.

Scoateți USR. Ori scoateți pe USR și participați la guvernare în mod serios, nu ca acum. Ori ieșiți voi de la guvernare și lăsați-l pe domnul Bolojan cu USR-iștii lui și cu ce peneliști mai sunt să guverneze”, spune Victor Ponta.

Fostul lider social-democrat crede că parlamentari independenți sunt cei care ar putea asigura majoritatea necesară în Parlament.

„Le-am spus că votăm noi Guvernul. Nu am cerut niciun fel de funcție. Matematica arată că există majoritate fără USR”, a indicat acesta.

Grigore G. Ciascai