Sâmbătă, 17 ianuarie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Motherson Mosonmagyarovari Kezilabda Club SE, joc din cadrul etapei a 2-a din Grupa A de Europa League. Fetele noastre au un început de an excelent, cu două victorii în Europa League și cu egalul scos acasă cu CSM București, rezultate minunate, departe oarecum de așteptările suporterilor, iar dacă nu ne credeți luați textele începutului de an și citiți comentariile.

Însă, sunt aceiași suporteri care au făcut o atmosferă incredibilă sâmbătă cu Moson și cărora echipa le mulțumește. Nu-i deloc de colea să umpli o sală de sport acum, când meciul a fost transmis în direct și la TV, plus că nici condițiile meteo n-au fost chiar dintre cele mai bune. Practic, succesele aduc oamenii la sală, succesele și atitudinea jucătoarelor, care a fost remarcabilă și în această seară.

S-au narcat din nou multe goluri, însă tindem să credem că Minaur a fost cea care a impus ritmul. Și la dus cât a putut, cu puține schimbări, unele pentru odihnă, altele pentru a le înlocui pe Lundback sau pe Da Costa, care au suferit accidentări în partea a doua.

Echilibrul a fost evident în prima parte a reprizei inaugurale, chiar dacă și aici Minaur a fost puțin peste. Moson însă n-a cedat și a egalat la 10 (min. 18), pentru ca mai apoi băimărencele să înscrie de două ori la rând. Recuperăm din nou o minge, suntem pe val și Joao Florencio cere time-out. De ce? Mai erau vreo 10 secunde de superioritate pentru noi, a dictat o schemă scurtă, Lundback pas la Woller și extrema noastră a marcat pentru 13-10 (o fază lucrată) – de aia!. Tocmai când sala e în delir, jucăria noastră se strică și luăm trei goluri care ne readuc întrebările în discuție. Maria da Costa “repară”, apoi avem un final de primă repriză de vis, care se încheie cu 19-15.

În partea a doua, diferennța de scor oscilează, dar Baia Mare nu simte vreun pericol adevărat decât spre final, când Lundback iese accidentată, apoi și da Costa. Alba Spugninni face însă un meci enorm și ne tot întrebăm de ce nenea Ambros nu are ochi și pentru unul dintre cei mai buni pivoți din Liga Florilor și din Europa League. Sigur, e treabă lui, noi ne bucurăm de Alba și de handbalul ei. De asemenea, Dumanska reușește să scoată două mingi în momente cheie, apoi pe final își schimbă puțin și freza cu ajutorul unei adversare, dar nu mai contează: victoria e a Minaurului, punctele rămân în Baia Mare.

CS Minaur Baia Mare – Motherson Mosonmagyarovari KC SE: 34-28 (19-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 2000 de spectatori

Arbitri: Metodija Ilievski și Mihajlo Ilievski (Macedonia de Nord). Delegat EHF: Mihail Bashev (Bulgaria)

Aruncări de la 7m: 8-4 (transformate: 6-4; au ratat: Quintino, Spugnini). Minute de eliminare: 4-10 (Papp, Mițicuș / Tomova 2, Quist, Wolfs, G. Toth)

CS Minaur: Iulia Dumanska (8 intervenții), Clara Beatrice Preda (2 intervenții) – Alba Chiara Spugnini Santome 10 (43 din 7m), Jessica Quintino Ribeiro 6 (unul din 7m), Nikoletta Papp 5, Fie Woller 4 (2 din 7m), Maria Gomes da Costa 3, Dziyana Ilyna 3, Maria Andreea Ianăși 1, Amelia Julia Lundback 1, Sorina Florentina Brîndușa, Emilia Galinska (nu a jucat), Denisa Roxana Romaniuc (nu a jucat), Andriyana Naumenko (nu a jucat), Eliza Florentina Lăcusteanu (nua jucat), Anca Mițicuș. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Mosonmagyaróvár: Barbara Elisabeth Arenhart (6 intervenții), Csatlós Csenge Gyöngyvér, Melanie Halter (a apărat un 7m) – Eszter Tóth, Laetitia Quist 6, Laura Falusi-Udvardi 3m Andrijana Tatar 2, Anna Kukely 2, Pipy Wolfs 2, Dorottya Molnár, Anita Kazai 1, Mari Plamenova Tomova 7, Zsófia Zsuzsanna Stranigg 2, Gabriella Tóth 3. Oficiali: Dragan Adzic (principal), Ferenc Stranigg (antrenor), Nagy Levente Péter (portari), Edit Benkovics (fizioterapeut), Doka István (maseur)

Programul jocurilor

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik (duminică, 18 ianuarie, 18.00)

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur (sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00, Salza Halle, Bad Langensalza); Moson – Larvik (sâmbătă, 19.00)

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer (sâmbătă, 7 februarie, 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): Larvik – Moson (duminică, 8 februarie, 17.00)

Etapa 5: CS Minaur – Larvik (sâmbătă, 14 februarie, 19.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

CS Minaur – 4p (62-54) – 2 Mosonmagyarovar – 2p (64-68) -2 Thuringer HC – 0p (34-36) – 1 Larvik HK – 0p (26-28) – 1

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.