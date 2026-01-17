Ștefan Geană, salvamontist din Sinaia, în vârstă de doar 30 de ani, cel care ani la rând a fost printre primii care au urcat pe munte pentru a salva vieți, se află acum în cea mai grea luptă a existenței sale: lupta pentru propria viață.

Pentru Ștefan, muntele a fost mai mult decât un loc – a fost acasă. A intervenit de nenumărate ori pe crestele Bucegilor, în condiții extreme, pentru a-i aduce pe alții în siguranță. Astăzi însă, muntele pe care trebuie să-l urce este unul mult mai dur.

Tânărul salvamontist a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă, un diagnostic necruțător care i-a schimbat radical viața. Din păcate, complexitatea cazului face ca intervenția chirurgicală necesară să nu poată fi realizată în sistemul medical de stat din România.

Medicii sunt categorici: fără o operație de urgență, zilele lui Ștefan sunt numărate. Singura șansă reală este o clinică privată specializată, însă costurile operației și ale tratamentului depășesc cu mult posibilitățile financiare ale familiei. Pentru a putea continua lupta, este nevoie urgentă de aproximativ 10.000 de euro.

„Ștefan a vegheat asupra noastră pe potecile Bucegilor. Acum este rândul nostru să nu îl lăsăm singur în acest viscol cumplit”, transmit colegii săi din Salvamont.

Orice gest contează. Orice donație, oricât de mică, poate însemna un pas spre viață pentru cel care a salvat zeci de oameni. Cei care doresc să ajute o pot face accesând platforma oficială Salvamont România: 👉 https://www.salvamontromania.ro/vreau-sa-ajut.php

De asemenea, distribuirea acestui apel poate face diferența, ajungând la persoana sau persoanele care pot oferi sprijinul salvator.

Ștefan a fost mereu acolo când alții aveau nevoie. Astăzi, singura viață pe care nu o poate salva singur este a lui.

Haideți să-i oferim șansa de a se întoarce pe munte și de a se bucura de viață.

Salvatorii trebuie salvați.