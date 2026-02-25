Circulația pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea din Baia Mare va fi închisă începând de luni, 2 martie 2026, de la ora 9:00, ca urmare a demarării unor lucrări de infrastructură edilitară.

Potrivit anunțului transmis de Primăria Municipiului Baia Mare, măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – CL 06”. Decizia de închidere a circulației a fost aprobată prin avizul Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației din 4 februarie 2026.

Lucrările vor fi executate de operatorul de apă Vital SA, prin constructorul DIMEX 2000 COMPANY SRL. Reprezentanții autorităților precizează că firma executantă are obligația de a readuce zona afectată la starea inițială după finalizarea intervențiilor.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 31 august 2026. Pe perioada restricțiilor, accesul va fi permis pentru riverani.

Autoritățile locale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru disconfortul creat pe durata desfășurării lucrărilor.