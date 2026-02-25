Noile norme de personal stabilite de Guvern prevăd desființarea a peste 600 de posturi de polițiști locali în întreaga țară. În Maramureș, inclusiv la Baia Mare, reducerea va fi aplicată proporțional cu noile reguli: un polițist la 1.200 de locuitori și pentru serviciile de pază, unul la 6.500 de locuitori.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că autoritățile locale care nu își pot acoperi cheltuielile de personal vor beneficia de o grilă temporară de salarizare până la noua lege a salarizării unitare.

În paralel, se introduce și posibilitatea externalizării încasării creanțelor bugetare, ca opțiune pentru primării, începând cu 2027.

Autoritățile locale din Maramureș vor trebui să adapteze structurile de poliție locală fără a afecta serviciile esențiale pentru cetățeni.