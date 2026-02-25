La data de 24 februarie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și cei din cadrul Poliției Orașului Cavnic, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localității Desești, au oprit pentru control un ATV, condus de către un bărbat de 52 de ani.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că vehiculul nu este înmatriculat.

Întrucât acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, polițiștii l-au condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.