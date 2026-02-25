Siguranța începe cu fiecare dintre noi! Respectați regulile de circulație și deveniți exemplu pentru cei din jur.

În după-amiaza zilei de 24 februarie a.c., polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control, pe bulevardul Republicii, un autoturism.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 57 de ani care emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. În urma testării, rezultatul a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările.