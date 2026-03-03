Începând cu luna martie 2026, toți directorii Administrațiilor Bazinale de Apă și ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea obiective individuale și indicatori de performanță cuantificabili. Evaluarea se va face periodic, pe baza unor criterii clare și verificabile.

‘De prea multe ori, performanța în sistem a fost evaluată formal. Și mandatele au rămas pe zeci de ani de zile uneori, fără niciun rezultat concret pentru comunități. Începând din acest an, schimbăm această abordare. Directorii ABA și INHGA vor avea indicatori de performanță clari și cuantificabili, iar evaluarea se va face strict pe baza rezultatelor reale: intervenții la timp, investiții duse la capăt, fonduri atrase, execuție bugetară corectă și servicii publice funcționale. Nu ne mai permitem bătaia de joc ca politică publică în domeniul apelor’, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Măsura a fost comunicată de Administrația Națională ‘Apele Române’ (ANAR) către toate Administrațiile Bazinale de Apă, INHGA și E.C. Stânca-Costești, în vederea planificării și a monitorizării activității pentru anul 2026.

Pentru directori evaluarea se va realiza pe baza indicatorilor standardizați, aprobați anual la nivelul ANAR. Aceștia sunt definiți unitar și vizează performanța managerială în domenii esențiale:

– respectarea termenelor legale și a structurii organizatorice

– capacitatea de intervenție în situații de urgență

– eficiența activității de inspecție și control

– stadiul lucrărilor hidrotehnice și al investițiilor

– atragerea de fonduri nerambursabile

– funcționarea sistemelor de monitorizare a apelor

– transparența instituțională și soluționarea petițiilor

– digitalizarea proceselor

– execuția bugetară și colectarea creanțelor

În ceea ce privește personalul din subordine directă, directorii au obligația de a stabili la nivel local minimum 10 obiective individuale, însoțite de indicatori specifici. Astfel, sistemul combină indicatori standardizați la nivel central cu responsabilitatea managerială locală pentru definirea și urmărirea performanței echipelor.

Evaluarea trimestrială va urmări rezultate efective, măsurabile, nu simple raportări formale.