Anul 2026 a debutat într-un mod activ pentru senioarele din Baia Mare, care participă la activitățile desfășurate la Centrul Rivulus Pueris din subordinea Direcției de Asistență Socială. Încă din primele zile ale anului, doamnele au participat cu entuziasm la activități de mișcare ușoară, adaptate vârstei și nevoilor lor.



Exercițiile de gimnastică și mobilitate au fost coordonate de personal de specialitate, respectiv Dana Lucăcel și Mihaela Ariciu – instructori de sport & fitness, și au avut ca scop menținerea sănătății fizice, creșterea mobilității și îmbunătățirea stării generale de bine. Activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă plăcută, plină de voie bună și energie pozitivă.

Direcția de Asistență Socială Baia Mare încurajează un stil de viață activ în rândul seniorilor, mișcarea fiind esențială pentru o viață sănătoasă și independentă, indiferent de vârstă.