Salvamont Maramureș revine după mai bine de 24 ore cu informația că băiatul ucrainean de 31 ani a fost salvat, fiind evacuat cu elicopterul cu troliu al POA Târgu Mureș și transportat la Spitalul din Vișeu de Sus pentru investigații.

Misiunea a fost una extremă, cu zăpadă în golul alpin de peste 1 metru (fapt care a împiedicat o eventuală aterizare a elicopterului,) cu viscol și vizibilitate redusă în ultimele 24 ore, azi doar reușind să găsească o „fereastră” meteo de 2 ore timp în care s-a executat misiunea aero.



Azi noapte, la ora 01.00, când ucraineanul a fost găsit și adăpostit într-o stână părăsită unde salvamontiștii au reușit să facă un foc, temperatura era sub – 20 grade, dar temperatura resimțită era sub – 27 grade.

În acest moment salvamontiștii se evacuează din munte pe schiuri de tură, astfel că acțiunea de salvare se va încheia complet prin întoarcerea la baza a echipei de prim răspuns a Salvamont Maramureș în jurul orei 16.00.

Adică o acțiune de salvare care a durat peste 30 ore, în cele mai grele condiții și la capătul căreia toată lumea e mulțumită că s-a mai salvat o viață de om.

Se aduc mulțumiri dr. Raed Arafat care a stat cu salvamontiștii pe telefoane toată noaptea și i-a ajutat ca azi să îl poată scoate cu elicopterul, altfel misiunea de extracție ar mai fi durat cel puțin 11 ore.

De asemenea, mulțumiri președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care de ieri, de la anunțarea misiunii, a fost în permanent contact cu salvatorii pentru a găsi soluții (inclusiv cu evacuarea pe traseul Mocăniței – care din păcate datorită stratului de peste 1 metru de zăpadă depus a împiedicat extracția motorizată), iar azi dimineață la prima oraă făcea demersuri pentru a găsi variante în cazul în care elicopterul ar fi anulat, din cauza vremii, misiunea.

Multe mulțumiri echipajului de la POA Târgu Mureș pentru ajutorul acordat: cpt. cdor Pui Alexandru – comandant echipaj, cpt. cdor Giurgiu Ilie – pilot secund, m.m Burnichi Alin – operator troliu, as.med Nagy Levente – salvator.

„Mulțumiri colegilor de la Poliția de Frontieră Viseul de Sus, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmației pentru întregul sprijin pe toată durata intervenției. Profesioniști desavârsiti! Și tuturor colegilor de la STS 112 , ISU Maramureș pentru extraordinară cooperare pe tot parcursul misiunii de salvare” , spun reprezentanții Salvamont Maramureș.