Asociația Salvați Animalele anunță disponibilitatea unui loc de muncă pentru postul de îngrijitor în cadrul Adăpostului Public de Câini din Baia Mare, situat pe strada Iazului nr. 2.

Persoana selectată va avea ca principale responsabilități îngrijirea zilnică a câinilor, asigurarea hranei, menținerea curățeniei și supravegherea stării acestora, precum și respectarea normelor de igienă și securitate în spațiile de cazare.

Pentru ocuparea postului, sunt necesare seriozitate, responsabilitate și dragoste față de animale, precum și disponibilitate pentru muncă fizică. Respectarea regulilor interne reprezintă o condiție esențială, iar deținerea permisului de conducere categoria B constituie un avantaj.

Programul de lucru, salariul și alte detalii suplimentare pot fi obținute telefonic, la numărul 0748 929 392.

Asociația încurajează persoanele interesate, care doresc să contribuie la bunăstarea animalelor fără stăpân, să aplice pentru acest post.