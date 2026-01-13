România va participa la turneul final al Campionatului European de handbal masculin, care va avea loc în perioada 15 ianuarie – 1 februarie. Tricolorii au fost repartizați în grupa B, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord. Meciurile din această grupă se vor desfășura în Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca este campioana mondială en-titre, Portugalia s-a clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial din 2025, iar Macedonia de Nord este o prezență constanță la turneele finale. Meciul de debut va fi cu Portugalia (vineri, ora 19.00).

Staff-ul tehnic a stabilit lotul cu care va face deplasarea în Danemarca. După turneul de jocuri amicale în Ungaria și Italia, antrenorii George Buricea, Ionuț Georgescu și Ionuț Rudi Stănescu au decis să mizeze pe aceeași 18 jucători pe care i-au avut la dispoziție în ultimele zile.

Lotul României, care va pleca miercuri în Danemarca, este următorul:

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Dan Racoțea (Azoty Pulawy – Polonia)

Centri: Gabriel Cumpănici (Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (Dinamo)

Interi dreapta: Cristi Ghiță (Potaissa Turda), Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk – Polonia)

Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Pivoți: Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Călin Dedu (Dinamo), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Apărători: Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara)

Un alt jucător de la Minaur care va participa la Europene este portarul Anton Terekhov, selecționat la echipa națională a Ucrainei.