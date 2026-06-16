Clubul Sportiv Sport Team Baia Mare a marcat 14 ani de activitate sportivă neîntreruptă printr-un eveniment aniversar desfășurat la Șurdești, după meciul amical disputat în compania formației Neighbors Team Baia Mare, încheiat la egalitate, scor 3-3. Cu această ocazie, președintele clubului, Ioan Marchiș, a prezentat bilanțul activității echipei înființate oficial în 28 mai 2012. De-a lungul celor 14 ani, Sport Team a devenit una dintre cele mai active formații de old boys din județ, disputând partide atât în țară, cât și peste hotare, în Ungaria și Austria.

Potrivit datelor prezentate, echipa a disputat până în prezent 245 de meciuri, înregistrând 145 de victorii, 39 de egaluri și 61 de înfrângeri. Jucătorii au marcat în total 928 de goluri, iar golgheterul all-time al clubului este Bogdan Bîrle, cu 255 de reușite.

Pe lângă activitatea sportivă, Sport Team Baia Mare s-a remarcat și prin implicarea în acțiuni caritabile, organizând în ultimii ani competiții menite să sprijine familii aflate în dificultate, persoane vârstnice și bolnavi.

În cadrul festivității aniversare au fost premiați cei mai activi jucători ai echipei, precum și membrii care au depășit pragul de 100 și 200 de meciuri disputate în tricoul clubului. De asemenea, au fost acordate distincții speciale persoanelor care au sprijinit activitatea formației.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au contribuit la parcursul echipei și și-au exprimat dorința de a continua tradiția Sport Team în fotbalul old boys maramureșean.