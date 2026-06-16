Beneficiarele Centrului de zi CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, au avut parte de o experiență deosebită în localitatea Gârdani, unde au petrecut câteva ore în mijlocul naturii, într-o gospodărie înconjurată de lavandă înflorită.

Primite cu ospitalitate de gazde, senioarele s-au bucurat de frumusețea peisajului, de aerul curat și de parfumul câmpurilor de lavandă. Activitatea a inclus culesul florilor de lavandă și momente de relaxare într-o atmosferă plină de voie bună și energie pozitivă. La finalul vizitei, participantele s-au întors acasă cu buchete de lavandă și amintiri frumoase, recunoscătoare pentru ocazia de a petrece timp în natură și de a se bucura de lucrurile simple care aduc bucurie și liniște sufletească.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare subliniază că astfel de activități contribuie la menținerea unei stări de bine și la încurajarea socializării în rândul persoanelor vârstnice.